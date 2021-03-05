Recycling Solutions в 2020 году реализовала более 2,3 млн тонн техногенных отходов В 2020 году компания Recycling Solutions реализовала более 2,3 млн тонн и 1,45 млн куб м техногенных отходов и побочных продуктов отечественных предприятий в 24 страны мира. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Компания получила 1,1 млрд грн валового дохода и инвестировала в создание новых перерабатывающих предприятий 53 млн грн.



Государственному бюджету реализация промышленных отходов и побочных продуктов принесла налогов на сумму 71,9 млн грн.



Также прошлый год ознаменовался значительным расширением собственных производственных мощностей: открылся новый завод по переработке побочного продукта коксохимической отрасли в Кривом Роге мощностью 100 тыс. тонн.



"Миссия Recycling Solutions — воплощать в жизнь принципы циклической экономики. Только за 2020 год мы поспособствовали уменьшению отвалов промышленных отходов на 1,7 млн куб м и снижению парниковых выбросов почти на 0,5 млн тонн в СО2-эквиваленте, что сопоставимо с годовым объемом парниковых выбросов одной из украинских областей. Мы гордимся, что из года в год нам удается делать свой вклад в улучшение экологии Украины", — подытожил Дмитрий Ануфриев, генеральный директор Recycling Solutions.



Recycling Solutions — украинская компания, занимающаяся стратегическим управлением побочными продуктами и отходами. Направления деятельности: переработка и продажа золошлаковых материалов, металлургических шлаков, редких и технических газов, сульфата аммония, побочных продуктов животноводства; производство тепловой и электрической энергии из шахтного метана. В компании работает более 220 человек. Recycling Solutions входит в портфель UMG Investments.



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