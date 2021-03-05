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Продукция зеленой электрометаллургии становится все более востребованной в мире – владелец Liberty Steel

05.03.21 11:26
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Глобальный запрос на климатически нейтральную продукцию стимулирует металлургические компании переходить на "зеленые" технологии производства стали с минимальными выбросами парниковых газов. Об этом заявил владелец транснациональной группы Liberty Steel Санджив Гупта, передает австралийское издание Financial Review.

"По всему миру мы наблюдаем рост затрат, связанными с традиционными технологиями производства стали, что еще больше укрепит рыночные позиции экологически чистой стали", - сказал Гупта.

По его мнению, премиальные цены на «зеленую» сталь будут стимулом для тех, кто сможет производить такую метпродукцию с меньшим воздействием на окружающую среду.

"По мере роста спроса на "зеленую" сталь появятся конкурентные преимущества у тех, кто может производить более экологичные продукты", - заявил Гупта.

Он отметил, что "зеленые" металлургические заводы Liberty Steel в Австралии, Великобритании и США переплавляют стальной лом в электродуговых печах, и эта технология позволяет на две трети уменьшить парниковые выбросы по сравнению с традиционными доменными печами, где используются железная руда и коксующийся уголь.

По его словам, сталелитейные активы во Франции, которые производят сортовой прокат для строительной отрасли и инфраструктурных проектов, уже совсем скоро начнут выпускать «зеленые» рельсы для национальных железных дорог Франции.

Напомним, что крупнейшая японская металлургическая компания Nippon Steel в среднесрочной перспективе планирует предпринять меры по декарбонизации производства, в рамках которых намерена инвестировать в строительство крупных электродуговых печей, работающих на металлоломе.

Кроме того, в Китае начали готовить программу перехода на зеленую металлургию с финансовыми стимулами, а металлурги Великобритании призвали власти страны разработать пакет мер, стимулирующих металлургические предприятия переходить на безуглеродные технологии производства – электрометаллургию и водород.

В частности, собственник British Steel - китайская корпорация Jingye Group - готов вложить 1,2 млрд. фунтов стерлингов в "озеленение" доменных печей на своем метзаводе в городе Скантроп (Scunthorpe), но ждет стимулов от власти. «Зеленой» альтернативой домнам могут стать электродуговые печи, в которых плавится металлолом. Однако, они потребляют большие объемы электроэнергии, цены на которую в Великобритании намного выше, чем в Германии и Франции.

В Евросоюзе инвестиционный план по "зеленому переходу" европейской промышленности составляет 1 трлн. евро в течение 2021-2030 года в виде льготных кредитов и субсидий. Более того, Еврокомиссия собирается направить около 300 млрд. евро из Фонда по борьбе с экономическими последствиями влияния коронавируса именно на экомодернизацию промпредприятий.

В Украине единственным стимулом для декарбонизации сталелитейной промышленности является норма о зеленой металлургии, согласно которой предприятия, снизившие выбросы СО2 до европейского целевого уровня, смогут претендовать на небольшое снижение тарифа на электроэнергию.

Однако она существует лишь в теории. Спустя полгода после принятия соответствующего закона стимул так и не заработал из-за неспособности Кабинета министров разработать необходимые нормативные акты.

МинПром

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