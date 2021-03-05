Миссия МВФ может вернуться в Украину после решения вопроса о цене на газ Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая покинула Украину без какого-либо результата в первой половине февраля, может вернуться в Украину уже в апреле 2021 года, когда завершится действие установленной правительством граничной цены на газ для населения. Соответствующее заявление сделал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Суспільному".



По словам А.Корниенко, в МВФ были несколько обеспокоены историей с газом, однако пообещали вернуться в Украине после того, как она закончится. Это произойдет после 1 апреля 2021 года.



Председатель "Слуги народа" подчеркнул, что установление граничной цены на газ не единственное, чем были смущенны в МВФ. Речь также идет о судебной и антикоррупционной реформах.



Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль перечислил пять пунктов, которые Украине необходимо выполнить для возобновления сотрудничества с МВФ.



Также сообщалось, что аналитики агентства Fitch видят значительный риск для завершения программы stand by между Украиной и Международным валютным фондом.



При этом в Министерстве финансов отметили низкую вероятность сценария невыполнения программы МВФ.



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