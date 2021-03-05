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Миссия МВФ может вернуться в Украину после решения вопроса о цене на газ
05.03.21 12:15 , Украинские новости
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Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая покинула Украину без какого-либо результата в первой половине февраля, может вернуться в Украину уже в апреле 2021 года, когда завершится действие установленной правительством граничной цены на газ для населения. Соответствующее заявление сделал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Суспільному".
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