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Миссия МВФ может вернуться в Украину после решения вопроса о цене на газ

05.03.21 12:15 , Украинские новости
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Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая покинула Украину без какого-либо результата в первой половине февраля, может вернуться в Украину уже в апреле 2021 года, когда завершится действие установленной правительством граничной цены на газ для населения. Соответствующее заявление сделал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Суспільному".

По словам А.Корниенко, в МВФ были несколько обеспокоены историей с газом, однако пообещали вернуться в Украине после того, как она закончится. Это произойдет после 1 апреля 2021 года.

Председатель "Слуги народа" подчеркнул, что установление граничной цены на газ не единственное, чем были смущенны в МВФ. Речь также идет о судебной и антикоррупционной реформах.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль перечислил пять пунктов, которые Украине необходимо выполнить для возобновления сотрудничества с МВФ.

Также сообщалось, что аналитики агентства Fitch видят значительный риск для завершения программы stand by между Украиной и Международным валютным фондом.

При этом в Министерстве финансов отметили низкую вероятность сценария невыполнения программы МВФ.

МинПром

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