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Baowu Steel потратит 3 млрд долл. на стальные региональные проекты

05.03.21 11:51 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Reuters, крупнейший производитель стали в Китае Baowu Steel Group и региональный производитель Fujian Sangang Group подписали соглашения об инвестировании 20 млрд юаней (3,09 млрд долл.) в два отдельных сталелитейных проекта в юго-восточной провинции Фуцзянь.

Южные регионы становятся все более популярным местом для инвестиций сталелитейных заводов Китая из-за растущего спроса и более мягких экологических норм по сравнению с более загрязненным севером.

Подконтрольная Baowu Taiyuan Iron and Steel Group инвестирует 10 млрд юаней в проект в провинции Фуцзянь, цель которого - производить 3,22 миллиона тонн нержавеющей стали в год, сообщает местное правительство

Fuzhou News.Fujian Sangang, принадлежащая правительству провинции Фуцзянь, потратит еще 10 млрд юаней на производство высококачественной стальной продукции и сопутствующую инфраструктуру, включая причальный причал, говорится в отчете, без указания мощности проекта.

По данным Национального бюро статистики, в прошлом году Фуцзянь произвел 38,6 млн тонн стальной продукции. Производители нержавеющей стали Baosteel Desheng, Tsingshan Holding Group и Fujian Fuxin Special Steel имеют заводы в провинции.

МинПром

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