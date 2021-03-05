Baowu Steel потратит 3 млрд долл. на стальные региональные проекты Как сообщает агентство Reuters, крупнейший производитель стали в Китае Baowu Steel Group и региональный производитель Fujian Sangang Group подписали соглашения об инвестировании 20 млрд юаней (3,09 млрд долл.) в два отдельных сталелитейных проекта в юго-восточной провинции Фуцзянь.



Южные регионы становятся все более популярным местом для инвестиций сталелитейных заводов Китая из-за растущего спроса и более мягких экологических норм по сравнению с более загрязненным севером.



Подконтрольная Baowu Taiyuan Iron and Steel Group инвестирует 10 млрд юаней в проект в провинции Фуцзянь, цель которого - производить 3,22 миллиона тонн нержавеющей стали в год, сообщает местное правительство



Fuzhou News.Fujian Sangang, принадлежащая правительству провинции Фуцзянь, потратит еще 10 млрд юаней на производство высококачественной стальной продукции и сопутствующую инфраструктуру, включая причальный причал, говорится в отчете, без указания мощности проекта.



По данным Национального бюро статистики, в прошлом году Фуцзянь произвел 38,6 млн тонн стальной продукции. Производители нержавеющей стали Baosteel Desheng, Tsingshan Holding Group и Fujian Fuxin Special Steel имеют заводы в провинции.



МинПром



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