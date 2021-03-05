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Ни мировых биржах рекордно подешевел никель

05.03.21 11:34 , Интерфакс
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Цена никеля упала более чем на 8% в ходе торгов в четверг, до 15,945 тыс. долл. за тонну, на фоне ослабления опасений относительно дефицита металла.

Это сильнейшее снижение с декабря 2016 года, сообщает Trading Economics.

Китайская Tsingshan Holding Group, производитель никеля и нержавеющей стали, объявила о том, что предоставит Huayou Cobalt 60 тыс. тонн никелевого штейна, используемого для производства аккумуляторов, и еще 40 тыс. тонн CNGR в течение года, начиная с октября 2021 года.

Фьючерсные контакты на никель взлетели в цене более чем на 80% с марта прошлого года и достигли в конце февраля рекорда за 6,5 года - 19,661 тыс. тонн за тонну. Рост рынка был обусловлен прогнозами сильного повышения продаж электромобилей, в аккумуляторах которых используется никель.

В настоящее время в структуре спроса на рафинированный никель 8% приходится на производителей аккумуляторов, однако этот показатель может достичь 32% к 2040 году, по прогнозу CRU.

МинПром

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