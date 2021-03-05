ArcelorMittal построит в Индии сталелитейный завод почти за 7 млрд долл. В четверг компания ArcelorMittal Nippon Steel India Ltd подписала соглашение с восточно-индийским штатом Одиша о строительстве сталелитейного завода стоимостью 6,88 млрд долл.



Предполагаемый завод, который будет построен совместным предприятием между ArcelorMittal и Nippon Steel, будет иметь годовую производственную мощность в 12 миллионов тонн, говорится в заявлении правительства штата Одиша.



Более десяти лет назад ArcelorMittal пыталась построить в штате завод аналогичной мощности, но отказалась от этого плана в 2013 году из-за того, что не смогла получить подходящую землю и необходимые разрешения на добычу железной руды, ключевого сырья. На этот раз Arcelor уже закрепился в Индии после более чем годовой борьбы за покупку активов Essar Steel India Ltd. в рамках процесса банкротства в 2019 году.



После тяжелого 2020 года цены на сталь в Европе резко выросли и достигли почти 10-летнего максимума в Китае, что привело к росту прибыли производителей стали. Акции ArcelorMittal выросли более чем в три раза с момента минимума в марте прошлого года, и более высокие цены на металл сигнализируют о дальнейшем росте.



Другие промышленные предприятия изо всех сил пытались взлететь из-за бюрократических проволочек, которые подорвали инвестиционную привлекательность Индии и замедлили рост третьей по величине экономики Азии.



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