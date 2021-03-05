Власть должна обеспечить реальную независимость НКРТ Главная ответственность власти – обеспечить реальную независимость Нацкомиссии по государственному регулированию сферы транспорта. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Только тогда одна из важнейших отраслей украинской экономики может рассчитывать на реформы и динамичное развитие, а бизнес – на формирование честных и прозрачных правил игры на рынке", - уверен он.



Как известно, в июле 2020 года ВРУ был зарегистрирован законопроект № 3927 о Нацкомиссии по государственному регулированию сферы транспорта. Согласно документу, к полномочиям НКРТ относится: государственное регулирование цен на транспортные услуги, надзор за равноправным доступом к стратегической инфраструктуре, утверждение и контроль за выполнением инвестиционных программам, выдача лицензий на право осуществления видов деятельности в сфере ж/д, морского, речного и воздушного транспорта, а также надзор за соблюдением лицензионных условий.



"К сожалению, до рассмотрения законопроекта в парламенте дело так и не дошло. Тем не менее компании, работающие в транспортной отрасли, продолжали настаивать на необходимости создания независимого отраслевого регулятора. По мнению большинства операторов рынка, это помогло бы решить многие вопросы, связанные с ценообразованием транспортных услуг. В результате ответственность за создание НКРТ взял на себя Президент, а Мининфраструктуры обнародовало его. Теперь МИУ в течение полугода должно привести свои акты в соответствие с Указом, а также непосредственно создать НКРТ и сформировать штат численностью 64 человека. Предложения и замечания к Указу Президента можно предлагать до 3 апреля 2021 года", - сказал Д.Шпенов.



Эксперты отмечают, что НКРТ по версии Указа и НКРТ по версии з/п № 3927 очень схожи по функционалу. Это очень важно, так как бизнес настаивал на независимом характере ведомства. После того как Регулятор заработает, его решения по тарифам и целесообразности инфраструктурных проектов могут не совпадать с видением Мининфраструктуры и "Укрзализныци", которая является государственной монополией.



"Возьмем к примеру инвестиционные планы нашей ж/д монополии. Из года в год они очень амбициозны, но реализация хромает. Так, в 2016-2018 гг реализация инвестиционных планов "Укрзализныци" составила 65%. В 2019-м - 50%. Причем аудит затрат проведен не был. Такая бесхозяйственность не дает украинскому ГМК и АПК, основным заказчикам логистики, возможности учитывать деловое сотрудничество с УЗ на долгосрочную перспективу. Ведь невозможно спрогнозировать, как будут выполняться планы монополиста", - подчеркнул народный депутат.



МинПром



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