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В китайском Таншане запустили очередную программу борьбы за снижение выбросов

05.03.21 09:19 , Металлоснабжение с сбыт
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Власти городского округа Таншань, который является крупнейшим металлургическим центром Китая, запустили новую пилотную программу, целью которой является снижение выбросов вредных веществ от металлургических предприятий на 40% в течение 2021 г.

По словам представителей администрации, это может быть достигнуто посредством сокращения производства чугуна и стали, изменения состава металлургического сырья, а также установки более совершенных очистных сооружений.

В 2020 г. на территории городского округа Таншань было выплавлено 133 млн. т чугуна, на 8,3% больше, чем годом ранее, и 144 млн. т стали, что на 5,2% превысило показатель прошедшего года.

Специалисты сомневаются, что эти показатели в текущем году существенно уменьшатся. Равно как и поставленная цель по 40%-му снижению выбросов в течение одного года вряд ли будет достигнута. Тем не менее, местным металлургам указано, в каком направлении они должны двигаться.

В начале марта власти Таншаня потребовали приостановки работы до 10 марта семи доменных печей совокупной производительностью около 9,5 тыс. т чугуна в день, чтобы улучшить качество атмосферного воздуха перед началом двойной сессии Всекитайского собрания народных представителей и Народной политической консультативной конференции Китая в Пекине. Эта мера, а в большей степени — введенные ограничения на использование грузового автотранспорта стали основной причиной рекордного роста цен на прокат на Шанхайской фьючерсной бирже.

Однако, как отмечает китайское издание «Shanghai Metals Market» (SMM), эти печи и так должны закрыться в текущем году. Их заменят новые достраиваемые мощности совокупным размером более 15 тыс. т чугуна в сутки.

Поэтому снижение выбросов пыли, соединений серы и азота таншаньскими меткомбинатами, скорее всего, будет осуществляться постепенно посредством установки нового газоочистного оборудования. Кроме того, если прибыльность металлургических предприятий будет достаточно высокой, они смогут отказаться от использования более дешевого, но сильнее загрязняющего окружающую среду агломерата в пользу окатышей или крупнокусковой руды, а также увеличить долю металлолома либо восстановленного железа в шихте.

МинПром

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