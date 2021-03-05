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ЕЭК предлагает продлить действие пошлин на китайские трубы

05.03.21 08:59 , МеталлСервис
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Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии уведомил о публикации неконфиденциальной версии доклада "О результатах повторного антидемпингового расследования в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры в отношении стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, происходящих из Китая и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза".

Доклад содержит основные выводы, сделанные в ходе повторного антидемпингового расследования. Комментарии следует предъявить в департамент до 19 марта включительно.

"По результатам анализа всей имеющейся в распоряжении департамента информации за период с 2016 по 2019 год (анализируемый период) установлено следующее. В целом за данный период произошёл рост потребления данного товара на рынке ЕАЭС на 19,2%. В период расследования (в 2019 по сравнению с 2018 годом) объём потребления товара увеличился на 2,5%. На данном фоне объём демпингового импорта при этом продемонстрировал рост на 53,3% и 11,9% соответственно. ...Существует возможность, что прекращение антидемпинговой меры за короткий срок приведёт к дальнейшему снижению цены и существенному увеличению объёма импорта из КНР. С учётом недостаточного восстановления экономического положения металлургической отрасли возвращение существенных объёмов импорта китайских труб на ТТ ЕАЭС по снижающимся ценам приведёт к ухудшению производственно-экономических и финансовых показателей металлургов. ..Предлагается продлить срок действия антидемпингового меры ещё на 5 лет", - говорится в материалах ЕЭК.

Напомним, антидемпинговая мера установлена в августе 2015 года по результатам расследования, проведённого в 2014-15 гг. Размер пошлины - от 12,23% до 31% от таможенной стоимости (в зависимости от производителя). Для ряда китайских металлургических предприятий были одобрены ценовые обязательства. Повторное расследование началось в мае 2020 года, инициаторы - ПНТЗ, ЧТПЗ, ВТЗ, СТЗ, ТМЗ, СинТЗ, ТМК-Казтрубпром. 11 августа 2020 года действие антидемпинговой меры было продлено по 12 мая 2021 года включительно.

МинПром

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