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НБУ ожидает замедления инфляции к концу года

04.03.21 15:32
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В начале 2021 года инфляция ускорилась и ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В январе рост потребительских цен достиг 6,1% в годовом измерении. По предварительным оценкам НБУ, инфляция продолжила ускорение и в феврале.

"В то же время фундаментальное инфляционное давление, выраженное показателем базовой инфляции, в январе-феврале в целом отвечало прогнозной траектории регулятора. В первые месяцы 2021 года на ускорение инфляции наибольшее влияние имели цены на продукты питания и топливо. Это объясняется худшими урожаями и стремительным ростом цен на мировых товарных рынках на фоне динамичного восстановления глобальной экономики. Инфляционное давление со стороны стран - торговых партнеров в дальнейшем усиливалось. Устойчивым остается внутренний потребительский спрос. Кроме того, в ценовой динамике продолжают отображаться эффекты от прошлогоднего ослабление гривни", - пояснили в НБУ.

Нацбанк прогнозирует, что инфляция достигнет пиковых значений в середине текущего года, однако в дальнейшем начнет замедляться и вернется в целевой диапазон в первом полугодии 2022 года.

МинПром

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