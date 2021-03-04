YASNO модернизировала систему управления вентиляторов на обжиговой машине ЦГОКа На Центральном горно-обогатительном комбинате (Кривой Рог) группы Метинвест модернизировали систему управления вентилятором Д-4Б обжиговой машины ОК-324. Об этом сообщает пресс-служба YASNO Efficiency.



Теперь "умный" преобразователь частоты автоматически регулирует подачу воздуха вентилятором в зависимости от заданного уровня разрежения в горне обжиговой машины ОК-324. Благодаря этому экономится 30% электроэнергии на работу вентилятора. Энергоэффективный проект реализован в рамках сотрудничества Центрального комбината с энергосервисной компанией YASNO Efficiency.



До модернизации регулирование подачи воздуха вентилятором Д-4Б обжиговой машины ОК-324 осуществлялось путем изменения положения (прикрытия) лопаток направляющего аппарата вручную оператором при постоянной скорости вращения привода вентилятора. После модернизации благодаря высоковольтному частотному преобразователю работу перевели в автоматический режим и оптимизировали.



В рамках данного проекта также был выполнен ряд дополнительных работ: внедрение пожарно-охранной системы и системы поддержания климатконтроля в помещении ПСУ-12, в котором установлен преобразователь частоты, автоматизация системы управления частотным преобразователем с действующей системой управления вентилятором Д-4Б, регулирование уровня разрежения в горне обжиговой машины ОК-324 путем регулирования скорости вращения привода вентилятора Д-4Б в зависимости от заданного уровня разряжения, а в диспетчерском помещении установили дистанционный пульт управления вентилятором.



Внедрение высоковольтного преобразователя частоты позволило уменьшить потребление электроэнергии на 2,7 млн кВт∙ч на сумму 4,5 млн грн благодаря автоматизации процесса регулирования скорости вращения вентилятора Д-4Б в зависимости от заданного уровня разряжения в горне обжиговой машины ОК-324, обеспечить «плавный» пуск электродвигателя вентилятора без дополнительных нагрузок на агрегат, увеличить ресурс эксплуатации оборудования.



"Реализация подобных проектов позволяет нашему предприятию планомерно внедрять инновационные технологии для повышения энергоефективнoсти технологического оборудования, уменьшить себестоимость готовой продукции комбината и обеспечить безопасные условия труда на каждом рабочем месте. Это уже восьмой энергосервисный проект, который был реализован в рамках сотрудничества Центрального комбината с YASNO Efficiency", – объясняет генеральный директор Центрального ГОКа Дмитрий Шевчик.



"Энергоэффективность – это не только о масштабных проектах. Иногда даже замена одной детали на предприятии способна сэкономить миллионы киловатт-часов в год. В целом за 5 лет YASNO Efficiency реализовал 80 энергосберегающих проектов, инвестировав 500 млн грн. Общий экологический эффект эквивалентен сокращению выбросов на 140 тыс. т СО2 в год", – сказал директор YASNO Efficiency Сергей Чулков.



МинПром



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