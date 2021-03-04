Украине нужна Стратегия по созданию зеленой экономики - Магера Украине нужно иметь Стратегию по созданию зеленой экономики. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"У нас такого плана просто нет. Все, чем сегодня может похвастаться Украина – это 12 млрд долл, вложенных инвесторами в возобновляемую энергетику, суммарная мощность которой достигла 8,5 тыс МВт. Но речь идет только о частных инвестициях. Причем и здесь не обошлось без ложки дегтя. Суммарная задолженность государства перед производителями чистой электроэнергии сегодня достигла 50 млрд грн. Этот печальный индикатор четко дает понять, что для нашей власти приоритетно, а что нет", - сказал он.



Нардеп напомнил, что согласно сценарию интенсивного расширения зеленых электростанций, который для Украины смоделировала финская компания Wärtsilä, к 2050-му году мы можем увеличить долю зеленой энергетики до 83%. То есть такой переход возможен, если государство сфокусирует ресурсы на этом направлении. Это вопрос приоритетов, которые должны быть четко выписаны в национальной экономической политике. Но прежде всего, нашей стране нужна энергетическая стратегия с минимальным горизонтом планирования до 2050 года, максимальным – до 2070 года.



Он также напомнил, что доступ к зеленому тарифу закроется в 2023-м, и единственным способом получить инвестиции в эту сферу будут аукционы по господдержке зеленых проектов. К сожалению, их запуск постоянно откладывается. Это также говорит о приоритетах государства. Кроме того, необходимо запустить масштабное строительство систем, накапливающих электроэнергию. Без них широкое использование возобновляемой энергии будет невозможно.



"Скорее всего, услышав все эти аргументы, власть скажет, что в бюджете нет денег на дорогостоящие зеленые проекты и зеленый переход в целом. Но на самом деле, это просто вопрос приоритетов. Например, в 2019 году Украина потратила 17 млрд долл на энергоносители. Это больше, чем нам обошлась вся зеленая отрасль. Поэтому, если грамотно использовать средства, деньги найдутся", - уверен народный депутат.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



