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Украине нужна Стратегия по созданию зеленой экономики - Магера

04.03.21 13:56
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Украине нужно иметь Стратегию по созданию зеленой экономики. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

"У нас такого плана просто нет. Все, чем сегодня может похвастаться Украина – это 12 млрд долл, вложенных инвесторами в возобновляемую энергетику, суммарная мощность которой достигла 8,5 тыс МВт. Но речь идет только о частных инвестициях. Причем и здесь не обошлось без ложки дегтя. Суммарная задолженность государства перед производителями чистой электроэнергии сегодня достигла 50 млрд грн. Этот печальный индикатор четко дает понять, что для нашей власти приоритетно, а что нет", - сказал он.

Нардеп напомнил, что согласно сценарию интенсивного расширения зеленых электростанций, который для Украины смоделировала финская компания Wärtsilä, к 2050-му году мы можем увеличить долю зеленой энергетики до 83%. То есть такой переход возможен, если государство сфокусирует ресурсы на этом направлении. Это вопрос приоритетов, которые должны быть четко выписаны в национальной экономической политике. Но прежде всего, нашей стране нужна энергетическая стратегия с минимальным горизонтом планирования до 2050 года, максимальным – до 2070 года.

Он также напомнил, что доступ к зеленому тарифу закроется в 2023-м, и единственным способом получить инвестиции в эту сферу будут аукционы по господдержке зеленых проектов. К сожалению, их запуск постоянно откладывается. Это также говорит о приоритетах государства. Кроме того, необходимо запустить масштабное строительство систем, накапливающих электроэнергию. Без них широкое использование возобновляемой энергии будет невозможно.

"Скорее всего, услышав все эти аргументы, власть скажет, что в бюджете нет денег на дорогостоящие зеленые проекты и зеленый переход в целом. Но на самом деле, это просто вопрос приоритетов. Например, в 2019 году Украина потратила 17 млрд долл на энергоносители. Это больше, чем нам обошлась вся зеленая отрасль. Поэтому, если грамотно использовать средства, деньги найдутся", - уверен народный депутат.

МинПром

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