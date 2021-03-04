Бизнес настаивает на доработке проекта Порядка списания грузовых вагонов Бизнес настойчиво просит Министерство инфраструктуры пересмотреть порядок списания грузовых вагонов. Если будет принята последняя редакция проекта приказа "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте", украинских промышленников ожидают большие убытки, отмечает народный депутат Дмитрий Шпенов.



По оценкам экспертов, введение ограничения предельного срока службы специализированных грузовых вагонов одновременно выведет из системы ж/д перевозок более 34% окатышевозов. Таким образом к 2028 году мы потеряем 39% всего парка грузовых вагонов.



Нардеп напомнил, что в последние годы объемы ж/д грузоперевозок сокращаются, так как "Укрзализныця" не может обеспечить для ГМК и АПК (основных заказчиков услуг УЗ) необходимого количества вагонов и качества логистики. Если создать искусственный дефицит грузовых вагонов, в системе ж/д перевозок возникнет логистический коллапс. Это негативно скажется на экспорте и притоке валюты в страну, а, следовательно, может ослабить национальную валюту.



"Последняя версия проект приказа Мининфраструктуры не регламентирует процедуру проведения контрольных испытаний грузовых вагонов. Нет никакой конкретики: как, в какие сроки и кто формирует результаты испытаний. Отсутствует порядок свободного доступа к результатам. Но при этом контрольные испытания являются основанием для определения предельного срока службы специализированных грузовых вагонов. Это очевидная недоработка чиновников, которая создает потенциальную возможность для коррупционных действий", - сказал он.



По мнению Д.Шпенова, вводить приказ в действие в его нынешнем виде – это преступление против украинских экспортеров. Очевидно, что документ следует изменить и дополнить. В частности, необходимо конкретизировать процедуру и порядок проведения испытаний грузовых вагонов. Бизнес также настаивает на отмене ограничения сроков эксплуатации для спецвагонов. Речь идет в первую очередь об окатышевозах, коксовозах, и вагонах с продленным сроком службы, решение по которым было принято до вступления в силу приказа.



Экспортеры согласны на введение ограничений по сроку службы для универсальных полувагонов, зерновозов на уровне коэффициента 1,5 от нормативного срока их службы. Для цистерн − с коэффициентом 2,5. Кроме того, бизнес предлагает продлевать срок службы вагонов после капремонта на 5 лет.



"Проблема с устаревшими вагонами действительно есть, и она очень актуальна для украинских экспортеров. Но решать ее нужно комплексно, что не пострадали интересы ни одного из участников рынка. Приказ, конечно, нужно доработать. Но параллельно с этим Министерству необходимо разработать и согласовать с бизнесом четкую стратегию замены подвижного состава. Причем Стратегия должна базироваться на строительстве новых вагонов исключительно в Украине, из украинского металла и комплектующих. Важно думать не только о защите национального производителя, но и о расширении внутреннего рынка для промышленной продукции", - отметил Д.Шпенов.



МинПром



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