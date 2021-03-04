Снятие торговых ограничений на сталь в ЕС и США выгодно украинским экспортерам - Магомедов Если ЕС решит не продлевать импортные ограничения на сталь, это может стать событием для всей мировой экономики. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



"Ведь тогда, скорее всего, Европа получит ответный жест доброй воли из США и протекционистские настроения в мире могут пойти на спад. Снятие торговых ограничений на сталь в ЕС и США выгодно украинским экспортерам, так как в этом случае можно будет рассчитывать на дополнительные объемы экспорта стали на европейский и американский рынки", - сказал он.



М.Магомедов напомнил, что с июля 2020 ЕС ввел квоты на импорт стали, которые распределяются поквартально. После исчерпания квоты для импортера автоматически устанавливается пошлина в размере 25% от таможенной стоимости продукции. Действие этой системы заканчивается в июне 2021 года. Предвидя наплыв более дешевого импорта, сталелитейщики Евросоюза потребовали от властей продлить ограничения. Однако, согласно правилам ВТО, Еврокомиссия может сделать это только при наличии доказательств масштабного урона промышленности ЕС, и сроком не больше, чем на 1 год.



"Объективности ради необходимо отметить, что мнения в европейском промышленном лобби разделились. Компании, представляющие металлоемкие отрасли, выступают против продления импортных ограничений. Они считают, что из-за ограничений в ЕС возник искусственный дефицит стали, который привел к снижению объемов производства и снижению доходов. Европейская ассоциация автопроизводителей обратилась к Еврокомиссии с заявлением, в котором сказано, что продление сроков защитных мер может значительно ухудшить и без того сложную ситуацию на автомобильном рынке Евросоюза", - сказал он.



"Позиция европейских сталелитейщиков понятна: они хотят защитить производство и сохранить рабочие места. Но наращивание гонки протекционизма в конечном итоге ни к чему хорошему не приведет. Ведь протекционизм в корне противоречит основным принципам международной торговли. Продлив санкции, Еврокомиссия рискует нарваться на встречные меры администрации Байдена, которая под давлением промышленников размышляет над ослаблением американских торговых ограничений на импорт стали. Обеим сторонам сегодня выгодно закончить холодную торговую войну, начатую Трампом", - уверен М.Магомедов.



МинПром



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