В Украине должна быть дешевая энергетика – Зеленский Независимая энергетическая система, дешевая энергетика - вот основная цель, к которой стремится Украина, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания о развитии инфраструктуры и энергетического сектора.



Как сообщает пресс-служба главы государства, в совещании под председательством Зеленского приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, заместители руководителя Офиса президента Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Владислав Криклий, исполняющий обязанности министра энергетики и угольной промышленности Юрий Витренко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.



"Независимая энергетическая система, дешевая энергетика - вот основная цель, к которой стремится Украина. Каждый украинец должен чувствовать энергетическую безопасность и получать социально справедливые платежки за энергетические услуги", - сказал В.Зеленский.



В свою очередь исполняющий обязанности министра энергетики и угольной промышленности Юрий Витренко отметил, что он тесно сотрудничает с Министерством цифровой трансформации по созданию доступных и эффективных электронных услуг для потребителей. Также он отметил, что Украина поставит энергоэффективность на новый качественный уровень и будет активно работать над интеграцией с Евросоюзом в этой области.



Кроме того, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, как происходит модернизация дорожной инфраструктуры и ее приведение к уровню стандартов ЕС.



"Строительство дорог происходит по европейским стандартам. Мы внедряем автоматический контроль веса и скорости автомобилей, восстанавливаем аэропорты, командно работаем над подписанием соглашения "Открытое небо" с ЕС. Также наша цель - устранение монополизма в транспортной системе", - сказал В.Криклий.



Дополнительно он подчеркнул, что его министерство работает над увеличением доли перевозок с использованием внутренних водных путей, либерализацией, цифровизацией рынков транспортных услуг, упрощением условий работы для бизнеса.



Также на совещании обсудили обеспечение освещением украинских трасс и дорог, над чем Министерство инфраструктуры будет сотрудничать совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности.



"В Украине должна быть современная и безопасная инфраструктура, интегрированная в мировую транспортную систему, которая обеспечивает высокую мобильность населения. Это было частью моей предвыборной программы, и это поддерживают украинцы", - подчеркнул В.Зеленский.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



