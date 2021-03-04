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Нефто на биржах продолжает дорожать

04.03.21 12:56 , Укринформ
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Цены на нефть повышаются в четверг, 4 марта, вторую сессию подряд благодаря надежде, что на заседании ОПЕК+ производители могут принять решение не увеличивать добычу, а также на фоне падения запасов топлива в США. Как передаёт Укринформ, об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 64,55 доллл. за баррель, что на 0,48 долл. (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX составила 61,68 долл. за баррель, что на 0,4 долл. (0,65%) выше уровня на закрытие рынка в среду. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 64,07 и 61,28 долл. соответственно.

ОПЕК+ рассматривает возможность продолжения сокращения добычи в апреле вместо повышения, поскольку восстановление спроса на нефть остается слабым из-за пандемии, сообщили Рейтер три источника в ОПЕК+.

Ранее рынок ожидал, что ОПЕК+ ослабит сокращение добычи примерно на 500.000 баррелей в сутки с апреля.

"ОПЕК+ в настоящее время проводит встречу, чтобы обсудить свое нынешнее соглашение о поставках. Это повысило вероятность продления сокращения поставок, что также поддержало рынок", - говорится в отчете ANZ.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали рекордный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе - на 21,56 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 1,3 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, выросли за неделю на 500 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина в США снизились на 13,62 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 9,72 млн баррелей. Запасы бензина показали максимальное падение за 30 лет, поскольку переработка сырья упала до рекордно низкого уровня из-за аномальных холодов в Техасе.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 64,39 долл. за баррель. На открытии Brent торговалась по 63,94 долл. за баррель, что на 13 центов ниже уровня закрытия торгов (64,07 долл.).

МинПром

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