Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В 2020 году перевозка грузов по украинским рекам снизилась на 13,3%

04.03.21 10:56
печать
размер текста:

Грузовые перевозки по рекам Украины уменьшились в 2020 году на 13,3%. Об этом сообщает Ассоциация "Реки Украины".

В прошлом году они составили 15,8 млн тонн, хотя в 2019-м достигали 18,2 млн тонн. В частности По Днепру прошлого года прошло 11,2 млн тонн продукции, Дуная – 4,1 млнтонн, а Южному Бугу – 0,5 млн тонн.

В основном по рекам транспортировали уголь, стройматериалы, зерновые, металлопродукцию и руду.

"В значительной степени на результаты повлияло сокращение перевозок зерновых на судоходных реках. Среди прочего, это обусловлено снижением объемов урожая в Украине из-за погодных условий", - отметил исполнительный директор Ассоциации "Реки Украины" Дмитрий Козаченко.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:35
Украина снизила поставки агропродукции в ЕС на 10,7%
11:15
На вагоны частных ж/д компаний устанавливали некачественные запчасти УЗ
10:23
Генсек ООН призвал страны отказаться от угля
10:14
Liberty Steel прервала переговоры о приобретении венгерского меткомбината Dunaferr
09:59
Меркель продлила карантин в Германии до 28 марта
09:03
За неделю в Украине вакцинировалось менее 10 тыс человек
08:58
В середине февраля китайские металлурги увеличили выплавку стали
08:33
Власти Украины готовят обновленный меморандум с МВФ
08:04
В январе-феврале порты сократили перевалку грузов на 24%
03.03.21
17:52
Горнодобытчики Украины выступили против закона о недрах
17:32
АМКР решил выплатить работникам 13 зарплату
17:12
Минторг США решил защититься от импортного алюминиевого листа
16:51
Нефтяные гиганты США задумались об одобрении цены на выбросы углерода
16:31
Кабинет министров Украины принял Национальную экономическую стратегию до 2030 года
16:14
Россия будет просить ЕС отказаться от защитных мер по импорту стали
16:07
В 2020 году мировое производство нержавейки снизилось на 3%
15:52
Кабинет министров утвердил границы морского порта Пивденный
15:35
Украина вошла в весну с максимальными запасами газа за 10 лет
15:15
Укргазвыдобування и Нафтогаз должны продавать газ по одной цене
14:55
Привлекать инвестиции необходимо не нарушая Конституцию - Шпенов
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!