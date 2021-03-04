В 2020 году перевозка грузов по украинским рекам снизилась на 13,3%

Грузовые перевозки по рекам Украины уменьшились в 2020 году на 13,3%. Об этом сообщает Ассоциация "Реки Украины".



В прошлом году они составили 15,8 млн тонн, хотя в 2019-м достигали 18,2 млн тонн. В частности По Днепру прошлого года прошло 11,2 млн тонн продукции, Дуная – 4,1 млнтонн, а Южному Бугу – 0,5 млн тонн.



В основном по рекам транспортировали уголь, стройматериалы, зерновые, металлопродукцию и руду.



"В значительной степени на результаты повлияло сокращение перевозок зерновых на судоходных реках. Среди прочего, это обусловлено снижением объемов урожая в Украине из-за погодных условий", - отметил исполнительный директор Ассоциации "Реки Украины" Дмитрий Козаченко.



МинПром





Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...