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На вагоны частных ж/д компаний устанавливали некачественные запчасти УЗ

04.03.21 11:15 , Бизнес Цензор
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Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему установки на грузовые вагоны частных железнодорожных компаний некачественных запасных частей, которые ранее эксплуатировались на подвижном составе государственной "Укрзализныци".

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что одна из коммерческих структур наладила производство и реализацию широкого спектра запчастей ненадлежащего качества и неизвестного происхождения.

В рамках расследования дела правоохранители провели следственные действия по месту производства и хранения запчастей.

"Во время обысков обнаружено и изъято оборудование для подделки деталей, фальсифицированную продукцию на почти 2 млн грн. В рамках досудебного расследования СБУ инициировала ряд экспертиз. Они подтвердили фальсификацию идентификационных признаков запасных частей, а также установили их предварительную эксплуатацию на грузовых вагонах "Укрзализныци", – сказано в сообщении.

В СБУ уточнили, что сейчас на проявленную некачественную продукцию наложен арест.

МинПром

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