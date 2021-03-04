ВТО считает, что ЕК ограничит срок действия квот на импорт стали одним годом Специалисты ВТО считают, что Европейская комиссия вряд ли продлит срок действия квот на импорт стальной продукции более чем на год. Такой ответ получило агентство S&P Global Platts, обратившееся за комментарием во Всемирную торговую организацию.



Согласно принципам ВТО, защитные меры, к которым относятся европейские квоты, могут быть приняты на срок не более трех лет с постепенным смягчением условий. Если производители стали в ЕС смогут доказать, что импорт продолжает наносить им серьезный ущерб, этот срок может быть продлен на год.



Правила ВТО также предусматривают возможность сохранения защитных мер дополнительно еще в течение до четырех лет. Но для этого нужно, чтобы импорт ограничиваемых товаров продолжал увеличиваться, а местные производители и дальше теряли долю внутреннего рынка.



При этом, экспортеры имеют права требовать компенсацию в случае продления действия ограничений. Турция, Россия и Швейцария уже стартовали такой процесс в рамках механизма разрешения торговых споров ВТО.



Как отмечает консультант Джордж Крипс, оценку которого приводит Platts, с 2018 по 2020 г. доля импорта на европейском рынке стали снизилась от 22,5 до 19,7%, а его объемы сократились на 9 млн т. При этом сами европейские компании за два года уменьшили выпуск стальной продукции на 17-18 млн. т, что стало причиной острого дефицита проката и повышения цен на него в последние месяцы.



Ряд европейских ассоциаций, представляющих потребителей и переработчиков стальной продукции, обратились к Европейской комиссии с предложением не продлевать действие квот. Они указывают, что сохранение ограничений может привести к дальнейшему увеличению их затрат вследствие роста цен на прокат.



Однако, как отмечает региональная ассоциация неинтегрированных импортеров металлопродукции Euranimi, скорее всего, Еврокомиссия при вынесении решения по итогам начавшегося повторного расследования импорта стали будет руководствоваться, скорее, политическими, чем экономическими мотивами.



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