В Британии решили чуть придушить крупный бизнес налогами Ставка корпоративного налога, уплачиваемого с прибыли компании, работающей в Великобритании, вырастет до 25% с 19%, начиная с 2023 года. Канцлер Риши Сунак заявил, что для бизнеса "справедливо и необходимо" внести свой вклад в восстановление экономики.



В противовес предлагается снизить налоги для малого предпринимательства и принять дополнительные налоговые льготы для стимулирования инвестиций.



"Правительство предоставляет бизнесу поддержку в размере более 100 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы преодолеть эту пандемию, поэтому справедливо и необходимо попросить их внести свой вклад в наше выздоровление", - сказал канцлер палате общин.



По словам Р.Сунака, правительство сохранит ставку 19% для фирм с прибылью менее 50 000 фунтов стерлингов, что означает, что около 70% британских компаний - 1,4 миллиона предприятий – не будут затронуты повышением налогов.



Крис Сэнджер, глава отдела налоговой политики в бухгалтерском гиганте EY, сказал, что рост налогов может стать самым крупным за историю Великобритании, сборы которых составят более 17 миллиардов фунтов стерлингов в год, что составляет почти 60% от общего увеличения налогов.



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