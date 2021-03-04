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Меркель продлила карантин в Германии до 28 марта

04.03.21 09:59
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Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантина в стране до 28 марта. Федеральным землям разрешили постепенно снимать ограничения. Карантин был введен в начале ноября, жесткие ограничения введены 16 декабря.

С 8 марта в Германии снимут ряд ограничений. «Это должны быть шаги к открытию, но в то же время и шаги, которые не вернут нас назад <...> Есть много примеров драматичной третьей волны в Европе»,— сказала Меркель на пресс-конференции (цитата по AP). По ее словам, весна 2021 года будет отличаться от весны 2020-го.

С понедельника можно будет открыть книжные, цветочные магазины, садоводческие рынки, косметические студии и автошколы. Также будет смягчен запрет на социальные контакты. Разрешено встречаться представителям двух домохозяйств до пяти человек, не считая детей до 14 лет. Ранее было разрешено встречаться жителям одного домохозяйства с одним человеком из другого. Планируется, что с 22 марта можно будет открыть рестораны, кинотеатры и розничные магазины с ограничениями.

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