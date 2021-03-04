Падение цен на никель обвалило фьючерсы на нержавейку в Китае Фьючерсы на нержавеющую сталь в Китае упали в четверг на 6%, достигнув своего дневного торгового лимита, поскольку снижение ставок на никель оказало давление на цены.



Цены на никель на Шанхайской фьючерсной бирже также снизились на 6% в начале торгов из-за опасений по поводу переизбытка предложения после того, как Tsingshan заявил о стабильных поставках никелевого штейна.



"Цены на нержавеющую сталь снижаются из-за настроений на рынке никеля", - отмечают аналитики Huatai Futures.



Самый продаваемый контракт на нержавеющую сталь на Шанхайской бирже с поставкой в ​​мае упал до 13 990 юаней (примерно 2162,09 доллара США) за тонну по состоянию на 03:30 по Гринвичу.



Однако аналитики Huatai Futures также заявили, что спрос и предложение на нержавеющую сталь в первой половине 2021 года не было слабым, и цены могут восстановиться после спада, вызванного настроениями.



Другие фьючерсы на сталь на Шанхайской бирже торговались в узком диапазоне.



Стальная арматура подешевела на 0,2%? до 4834 юаней за тонну, а горячекатаный рулон - на 0,1%? до 5 012 юаней.



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