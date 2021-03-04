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В январе-феврале порты сократили перевалку грузов на 24%

04.03.21 08:04
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Портовые операторы в морских портах Украины в январе-феврале 2021 года обработали 20,583 млн тонн грузов, что на 6,538 млн тонн или на 24,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию АМПУ.

Перевалка экспортных грузов снизилась до 16,147 млн тонн (-23,1%), импортных до 3,072 млн тонн (-27,7%), транзитных до 1,215 млн т (-28,1%), каботажных до 147,73 тыс. т (-18,4%).

"Отрицательная динамика вызвана уменьшением экспорта зерновых грузов до 5,613 млн тонн (-38,1%), сокращением импорта железной руды до 995,7 тыс. тонн (-19,4%) и угля до 394,25 тыс. тонн( -72,2%), а также снижением перевалки контейнеров до 162,40 тыс. TEU (-6,6%)", - говорится в сообщении.

При этом наблюдается прирост перевалки нефти в объеме 350,33 тыс. тонн - увеличение в 4,1 раза.

Напомним, ЦТС писал, что по итогам работы в январе 2021 года морские порты Украины обработали 10,052 млн тонн грузов, что на 25,5% меньше, чем в аналогичном месяце 2020 года.

МинПром

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