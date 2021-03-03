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АМКР решил выплатить работникам 13 зарплату

03.03.21 17:32 , Металлургпром
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"АрселорМиттал Кривой Рог", крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, выплатит всем своим работникам вознаграждение по итогам работы за предыдущий год. Так называемая "13-я зарплата" будет выплачена в полном объеме 11 марта. Кроме того, в 2021 году руководство компании рассматривает возможность дифференцированного повышения окладов своих работников. По этому поводу менеджмент предприятия ведет переговорный процесс с профсоюзами на местном и центральном уровнях.

В компании отметили, что "АрселорМиттал Кривой Рог" является единственным предприятием горно-металлургического комплекса Украины, которое ежегодно выплачивает 13-ую заработную плату своим работникам. Каждому из них вознаграждение по итогам работы за предыдущий год определяется, исходя из размера среднего заработка за фактически отработанное время. В этом году на выплату 13-ой зарплаты "АрселорМиттал Кривой Рог" направит около 415 млн грн.

"Несмотря на все вызовы 2020 года, с которыми никогда ранее еще не встречалась отрасль, в условиях пандемии и связанных с нею ограничений, для "АрселорМиттал Кривой Рог" по-прежнему главной ценностью остаются наши люди. Очень важно было сохранить численность персонала и обеспечить работникам стабильность всех выплат. Даже в условиях острого кризиса за 2020 год средняя заработная плата на предприятии увеличилась на 5,5% и составила 19 062 гривен. Это на 24% выше средней заработной платы по Украине и на 10% выше, чем в черной металлургии", - заявил Мауро Лонгобардо, генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог".

Ранее сообщалось, что комитет первичной организации профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ПО ПМГУ) ПАО "Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) вновь потребовал от администрации предприятия увеличения заработной платы своим сотрудникам и персоналу дочерних предприятий.

МинПром

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