Минторг США решил защититься от импортного алюминиевого листа Минторг США 2 марта объявил о решении ввести антидемпинговые пошлины на листовой алюминий из 18 стран, сообщает агентство Reuters.



Антидемпинговое расследование проводилось с марта 2020 года. Наибольший размер пошлин установлен для компаний из Германии - от 49,4% до 242,8% (для Hydro Aluminium), которые поставили в США алюминиевого листа больше других, на 286,6 млн долл. Занимающий второе место Бахрейн с объемом поставок 241,2 млн долл. получил ставку антидемпинговой пошлины 4,83% и корректирующую пошлину (компенсирующую субсидирование) в размере 4,83-6,44%.



Также антидемпинговые и корректирующие пошлины были введены в отношении компаний из Бразилии (49,61-137,28%, максимальная ставка - для Companhia Brasileira de Aluminio), Хорватии (3,19%), Египта (12,11%), Греции (0-2,72%), Индии (4,89-83,17%, максимальная ставка для Hindalco Industries), Индонезии (32,12%), Италии (0-29,13%), Омана (5,29%), Румынии (12,51-37,26%), Сербии (11,67-25,84%), Словении (13,43%), ЮАР (8,85%), Южной Кореи (0-8,85%), Испании (3,8-24,23%), Тайваня (17,5%) и Турции (4,58-17,9%).



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