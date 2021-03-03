Нефтяные гиганты США задумались об одобрении цены на выбросы углерода Американский институт нефти (API) взвешивает возможность одобрения цены на выбросы углерода. Это серьезный сдвиг в позиции группы, которая ранее сопротивлялась обязательной государственной политике в области климата, передает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.



API, основная группа лоббистов нефтяной промышленности США, в которую входят большинство крупнейших нефтяных компаний мира, рассматривает ценообразование на выбросы углерода "среди других политических решений по сокращению выбросов и достижению амбиций Парижского соглашения", — заявил источник, подтвердив отчет Wall Street Journal об изменении политики американских нефтегазовых компаний.



Ранее европейский член API, французская компания Total, покинула группу из-за разногласий по поводу климатической политики Американского института нефти и поддержки смягчения правил бурения. Между тем администрация Джо Байдена придерживается политической программы, которая позволила бы США отказаться от ископаемого топлива.



В проекте заявления API об изменении политики, рассмотренном Wall Street Journal, говорится, что группа не поддерживает конкретный инструмент ценообразования на выбросы углерода, такой как налог на выбросы углерода или схему торговли выбросами. Однако источник сообщил, что опубликованный в январе отчет группы State of American Energy поддерживает рыночную политику ценообразования на выбросы углерода.



В API не уточнили, когда именно группа официально утвердит цену на углеродные выбросы, но заявили, что уже почти год работают над общеотраслевым ответом на изменение климата.



"Наши усилия сосредоточены на поддержке нового вклада США в Парижское соглашение", — заявила представитель API Меган Блумгрен.



Между тем в рамках API наблюдается растущий раскол между ведущими энергетическими компаниями Европы, которые за последний год ускорили выполнение планов по сокращению выбросов и созданию крупных предприятий возобновляемой энергии, и их американскими конкурентами Exxon Mobil Corp и Chevron Corp, которые сопротивляются растущему давлению инвесторов по диверсификации.



Другие крупные отраслевые группы, такие как Торговая палата США и Круглый стол деловых кругов, в который входит Chevron, за последний год одобрили установление рыночных цен на выбросы углерода.



"Мы поддерживаем ценообразование на выбросы углерода в масштабах всей экономики в качестве основного инструмента политики для решения проблемы изменения климата, применяемого в максимально широком масштабе для максимизации экологической и экономической эффективности и результативности", — написал в электронном письме представитель Chevron Шон Коми.



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