Кабинет министров Украины принял Национальную экономическую стратегию до 2030 года Кабинет министров Украины утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



"Национальная экономическая стратегия-2030 - это комплексный документ, который должен привести Украину в клуб развитых и успешных стран. Стратегия разработана с привлечением экспертов, ученых, чиновников, народных депутатов. Это станет весомым вкладом в развитие успешной, богатой и европейской Украины", - цитирует премьер-министра Дениса Шмыгаля пресс-служба правительства.



Отмечается, что к созданию Стратегии присоединились более 500 участников: представители более 20 аналитических центров, более 30 бизнес-ассоциаций, 40 органов исполнительной власти, экспертной среды и гражданского общества, народные депутаты.



Документ определяет стратегические шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг.



Также Стратегия учитывает важные сквозные направления - диджитализацию, "зеленый" курс, развитие предпринимательства и сбалансированный региональное развитие.



"Среди принципов, на которых строится Национальная экономическая стратегия, - европейская и евроатлантическая интеграция, неприкосновенность частной собственности, верховенство права, нетерпимость к коррупции, свободная и честная конкуренция, равный доступ для бизнеса", - отмечают в правительстве.



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