Россия будет просить ЕС отказаться от защитных мер по импорту стали

Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Российской Федерации Лилия Щур-Труханович прокомментировала решение Еврокомиссии начать пересмотр специальной защитной меры в отношении импорта некоторых видов стальной продукции:
"Минэкономразвития России внимательно следит за процессом пересмотра Еврокомиссией специальной защитной меры в отношении импорта некоторых видов стальной продукции. Он напрямую затрагивает интересы российских металлургов - экспортеров стали, которые находятся в невыгодном положении в результате действия этой меры.
Мы находимся в постоянном диалоге с европейскими коллегами, чтобы снять подобные барьеры, которые особенно вредят в сегодняшних условиях, когда необходимо приложить совместные усилия для восстановления международной торговли.
Совместно с заинтересованными органами власти и российскими металлургами примем полноценное участие в процедуре пересмотра меры, в том числе оперативно организуем консультации с представителями Еврокомиссии, чтобы донести до коллег соответствующие аргументы. Представим в Еврокомиссию письменные комментарии с подробной аргументацией о необоснованности продления меры и ее ущерба для всех участников ВЭД. Обсудим этот вопрос на всех возможных площадках как в двустороннем формате, так и на площадке ВТО.
Рассчитываем, что по итогам пересмотра защитной меры она будет отменена, что послужит общим интересам российского и европейского бизнеса, а также придаст импульс взаимной торговле".