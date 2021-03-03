Россия будет просить ЕС отказаться от защитных мер по импорту стали Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Российской Федерации Лилия Щур-Труханович прокомментировала решение Еврокомиссии начать пересмотр специальной защитной меры в отношении импорта некоторых видов стальной продукции:



"Минэкономразвития России внимательно следит за процессом пересмотра Еврокомиссией специальной защитной меры в отношении импорта некоторых видов стальной продукции. Он напрямую затрагивает интересы российских металлургов - экспортеров стали, которые находятся в невыгодном положении в результате действия этой меры.



Мы находимся в постоянном диалоге с европейскими коллегами, чтобы снять подобные барьеры, которые особенно вредят в сегодняшних условиях, когда необходимо приложить совместные усилия для восстановления международной торговли.



Совместно с заинтересованными органами власти и российскими металлургами примем полноценное участие в процедуре пересмотра меры, в том числе оперативно организуем консультации с представителями Еврокомиссии, чтобы донести до коллег соответствующие аргументы. Представим в Еврокомиссию письменные комментарии с подробной аргументацией о необоснованности продления меры и ее ущерба для всех участников ВЭД. Обсудим этот вопрос на всех возможных площадках как в двустороннем формате, так и на площадке ВТО.



Рассчитываем, что по итогам пересмотра защитной меры она будет отменена, что послужит общим интересам российского и европейского бизнеса, а также придаст импульс взаимной торговле".



МинПром



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