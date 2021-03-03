Кабинет министров утвердил границы морского порта Пивденный Кабинет министров на заседании 3 марта утвердил границы морского порта "Пивденный".



Согласно сопроводительным документам к распоряжениям Администрация морских портов Украины по результатам сбора материалов и ведомостей с соответствующими документами от владельцев/арендаторов/пользователей земельных участков определила координаты границ территории морпорта в формате УСК-2000 в соответствии с приказом Министерства аграрной политики и продовольствия от 2 декабря 2016 года №509, передает Интерфакс-Украина.



Предполагается, что определение границ морпорта позволит:



урегулировать вопросы определения статуса единых имущественных комплексов, включающих технологически связанные объекты портовой инфраструктуры в пределах морпортов как морских терминалов;

решить вопросы об определении наличия или отсутствия у субъекта хозяйствования статуса портового оператора (стивидорной компании);

урегулировать другие пробелы в законодательстве в части определения правовых категорий, которые связаны с определением границ морпортов.



Ранее Кабмин утвердил границы морпортов "Рени", "Черноморск" "Одесса", "Херсон", "Бердянск" и "Измаил".



Морской торговый порт "Пивденный" в 2020 году увеличил перевалку грузов на 14,49% по сравнению с 2019 годом – до 61,67 млн тонн.



Порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов – около 2,6 км.



Госпредприятие "Южный морской торговый порт" в указанном порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.



В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод, группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС), специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ", комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина", комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".



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