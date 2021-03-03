Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Кабинет министров утвердил границы морского порта Пивденный

03.03.21 15:52 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Кабинет министров на заседании 3 марта утвердил границы морского порта "Пивденный".

Согласно сопроводительным документам к распоряжениям Администрация морских портов Украины по результатам сбора материалов и ведомостей с соответствующими документами от владельцев/арендаторов/пользователей земельных участков определила координаты границ территории морпорта в формате УСК-2000 в соответствии с приказом Министерства аграрной политики и продовольствия от 2 декабря 2016 года №509, передает Интерфакс-Украина.

Предполагается, что определение границ морпорта позволит:

урегулировать вопросы определения статуса единых имущественных комплексов, включающих технологически связанные объекты портовой инфраструктуры в пределах морпортов как морских терминалов;
решить вопросы об определении наличия или отсутствия у субъекта хозяйствования статуса портового оператора (стивидорной компании);
урегулировать другие пробелы в законодательстве в части определения правовых категорий, которые связаны с определением границ морпортов.

Ранее Кабмин утвердил границы морпортов "Рени", "Черноморск" "Одесса", "Херсон", "Бердянск" и "Измаил".

Морской торговый порт "Пивденный" в 2020 году увеличил перевалку грузов на 14,49% по сравнению с 2019 годом – до 61,67 млн тонн.

Порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

Госпредприятие "Южный морской торговый порт" в указанном порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод, группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС), специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ", комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина", комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:12
Минторг США решил защититься от импортного алюминиевого листа
16:51
Нефтяные гиганты США задумались об одобрении цены на выбросы углерода
16:31
Кабинет министров Украины принял Национальную экономическую стратегию до 2030 года
16:14
Россия будет просить ЕС отказаться от защитных мер по импорту стали
16:07
В 2020 году мировое производство нержавейки снизилось на 3%
15:35
Украина вошла в весну с максимальными запасами газа за 10 лет
15:15
Укргазвыдобування и Нафтогаз должны продавать газ по одной цене
14:55
Привлекать инвестиции необходимо не нарушая Конституцию - Шпенов
14:53
Антонов получил от государства аванс на постройку 3 самолетов – Шмыгаль
14:32
Зеленая энергетика не может влиять на энергорынок в Украине – АМКУ
14:15
Цены на стальную арматуру в Китае достигли максимума за 10 лет
13:55
Невыпонение обязательств по экомодернизации грозит Украине серьезными неприятностями
13:53
Из-за финансовых проблем Гупты в Британии могут потерять работу тысячи сталеваров
13:35
Индекс производства базовых отраслей в Украине опять упал
13:14
В январе украинцы активно покупали валюту
12:51
Глобальные выбросы углекислого газа в энергетике рекордно снизились
12:34
ДТЭК Энерго получил подтверждение рейтинга Fitch
12:14
В США отложили санкции по Северному потоку-2 до мая
11:54
Украинские промышленники демонстрируют высокую экологическую ответственность перед обществом
11:52
Производство глинозема в мире начало восстанавливаться
02.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!