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Украина вошла в весну с максимальными запасами газа за 10 лет

03.03.21 15:35 , Бизнес Цензор
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Отбор газа из украинских подземных хранилищ (ПХГ) в феврале составил 2,9 млрд кубометров, что в 2,5 раза больше, чем в феврале 2019 года, и является самым высоким показателем за последние 8 лет.

В частности, в течение 16 дней подряд – с 6 по 21 февраля – из газохранилищ ежесуточно отбирали более 100 млн куб. м газа, сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз".

В то же время в компании отмечают, что оператор газохранилищ Украины начинает весну с рекордными запасами газа в подземках. По состоянию на 1 марта в хранилищах хранится более 18 млрд куб. м газа – это на 13% превышает показатели прошлого года и самый высокий уровень наполнения за прошедшие десять лет.

В целом с начала отопительного сезона из газохранилищ отобрали (по оперативным данным) 10,23 млрд кубометров газа.

В "Укртрансгазе" уточнили, что по состоянию на 1 марта иностранные трейдеры хранят в режиме "Таможенный склад" 5,6 млрд кубометров газа, что в 6,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в "short haul" режиме накоплено 4,1 млрд куб. м.

Компании-резиденты хранят в режиме "Таможенный склад" 0,55 млрд куб. м, что на 2,9% меньше чем в аналогичный период 2020 года. Из них объем газа, закачанный в ПХГ в режиме "short haul", составляет 0,48 млрд кубометров.

Как сообщалось, Украина по итогам февраля 2021 года импортировала из Европы всего 28,9 млн кубометров природного газа, что является самым низким месячным значением за последние 3,5 года.

Среди причин рекордно низких объемов импорта эксперты отмечают спрэд между ценой в Украине и ценами на газ на европейских хабах. Начиная с конца октября, газ в Украине торгуется дешевле, чем в Европе, что делает импортные поставки экономически невыгодными. Кроме того, запасы газа в украинских ПХГ находят на высоком уровне – 18,21 млрд кубометров на конец февраля (58,8%).

МинПром

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