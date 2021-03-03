Укргазвыдобування и Нафтогаз должны продавать газ по одной цене

Кабмин намерен обязать ПАО "Укргазвыдобування" с апреля 2021 года продавать 100% отпуска объема природного газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз".
Соответствующее поручение о подготовке в однодневный срок Министерством экономики как акционером НАК проекта правительственного решения принято на заседании Кабмина в среду по предложению и.о. главы Министерства энергетики Юрия Витренко.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров поручил Министерству экономики как акционеру НАК "Нафтогаз Украины" подготовить в однодневный срок проект решения, предусматривающий продажу ПАО "Укргазвыдобування" в марте 2021 года газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД и ЖСК, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года.