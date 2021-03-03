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Укргазвыдобування и Нафтогаз должны продавать газ по одной цене

03.03.21 15:15 , Интерфакс Украина
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Кабмин намерен обязать ПАО "Укргазвыдобування" с апреля 2021 года продавать 100% отпуска объема природного газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз".

Соответствующее поручение о подготовке в однодневный срок Министерством экономики как акционером НАК проекта правительственного решения принято на заседании Кабмина в среду по предложению и.о. главы Министерства энергетики Юрия Витренко.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров поручил Министерству экономики как акционеру НАК "Нафтогаз Украины" подготовить в однодневный срок проект решения, предусматривающий продажу ПАО "Укргазвыдобування" в марте 2021 года газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД и ЖСК, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года.

МинПром

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