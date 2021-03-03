Привлекать инвестиции необходимо не нарушая Конституцию - Шпенов Привлечение в Украину крупных инвестиций очень важно для развития экономики и формирования инвестиционного имиджа страны. Но это должно происходить согласно украинскому законодательству. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он обратил внимание на то, что законопроект №3761, который вносит изменения в Налоговый кодекс, вступает в конфликт с Конституцией Украины.



Напомним, согласно документу, до 2035 года инвесторы со значительными инвестициями получат временные налоговые льготы. Таких инвесторов освободят от уплаты НДС за перемещение через границу оборудования, которое необходимо для реализации проекта. Условие - оборудование должно быть изготовлено не раньше трех лет до даты регистрации проекта. Порядок ввоза такого оборудования будет определять Кабмин.



"Правительство по сути наделяется полномочиями регулировать отдельные механизмы налогообложения. Согласно Конституции, такие полномочия есть только у Верховной Рады. Кроме того, новые полномочия Кабмина в корне нарушают норму Основного закона о том, что государство обязуется защищать конкуренцию в предпринимательстве", - сказал Д.Шпенов.



Он также обратил внимание на тот факт, что ручное распределение преференций может привести к формированию коррупционных механизмов. В результате инвесторов начнут делить на "своих" и "чужих", что совершенно неприемлемо, подчеркивает Д.Шпенов. Если украинское государство хочет стать "инвестняней" для инвесторов, законотворческий процесс должен быть более продуманным.



"Для бизнеса главным условием инвестирования всегда являются наличие верховенства права и свободной конкуренции. Этим мы пока не можем похвастаться, поэтому и инвестиций у нас мало. Поэтому нужно очень хорошо подумать, прежде чем идти на нарушение Конституции даже во имя благой цели", - отметил народный депутат.



МинПром



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