Зеленая энергетика не может влиять на энергорынок в Украине – АМКУ Антимонопольный комитет Украины заявляет об отсутствии оснований для каких-либо проверок в секторе "зеленой" энергетики Украины за то, что ее доля на энергетическом рынке страны очень скудная. Об этом заявила председатель АМКУ Ольга Пищанская в интервью "Первому деловому".



"Мы должны оценивать действия в связи с влиянием на конкуренцию. Сегодня доля "зеленой" энергетики - это 8%. И согласно прогнозам НКРЭКУ в 2021 году ожидается 19%. И это еще не является той частью, по которой можно сказать, что значительная рыночная власть, монопольное положение", - сказала О.Пищанская.



По ее словам, ситуация в секторе возобновляемой энергетики пока не имеет причин для начала каких-либо расследований или проверок со стороны АМКУ.



О.Пищанская уточнила, что на сегодня не располагает данными ни о превышении "зелеными" производителями порога в 35%, ни об их сговоре на рынке энергетики.



"Мы должны разделять вопросы, которые относятся к сфере антиконкурентного законодательства, и которые относятся к другим сферам", - сказала она.



Напомним, ранее Украинская ветроэнергетическая ассоциация сообщала, что определенные общественные организации распространяют ложную информацию о "зеленой" энергетике, а также пытаются втянуть в АМКУ лоббирование интересов предприятий, стремящихся получать ток на льготных условиях и иметь сверхприбыли за осуществление махинаций на рынке электроэнергии.



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