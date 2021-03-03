Невыпонение обязательств по экомодернизации грозит Украине серьезными неприятностями Украина берет на себя обязательства по экомодернизации экономики, но не выполняет их, что чревато негативными последствиями. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"Работа власти по экологической трансформации промышленности фактически превратились в карательную операцию против предприятий. В результате очень скоро наши экспортеры упрутся в жесткие ограничения по экспорту. Если Украина не хочет потерять традиционные экспортные рынки, нужно срочно менять как саму государственную экологическую политику, так и ее руководителей", - сказал он.



Нардеп напомнил, что Европейские Союз задекларировал намерение до 2050 года инвестировать 1 трлн евро в экологические программы для достижения углеродной нейтральности. Соединенные Штаты с приходом к власти администрации Байдена вернулись в Парижское соглашение и заявили о готовности вложить до 2035 года 1,7 трлн долл в достижение нулевых выбросов в энергетике.



"Промышленность во всем мире разделилась на ту, которая тратит миллиарды долларов на внедрение экотехнологий (развитые страны) и ту, которая не может этого себе позволить по финансовым причинам (развивающиеся страны, включая Украину). Причем последняя группа постепенно начала получать конкурентные преимущества, так как в конечную стоимость продукции не включались затраты на экомодернизацию", - сказал он.



С.Магера отметил, что развитые страны решили выровнять конкурентный паритет за счет защитных импортных ограничений и системы СВАМ - Carbon border adjustment mechanism. По сути, это инструмент для корректировки стоимости импорта. Размер пошлины фактически выравнивает разницу в цене на продукцию, которая производится с разными экотребованиями.



По оценкам экспертов, для Украины СВАМ обойдется в 500 млн евро. Под действия этой системы в первую очередь попадут электроэнергия и промышленные товары, себестоимость которых формируется в основном за счет энергоресурсов. "Для нас это довольно значительная часть экспорта, которая может попасть под усиленные ограничения и действие пошлин", - подчеркнул политик.



МинПром



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