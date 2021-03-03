Украинские промышленники демонстрируют высокую экологическую ответственность перед обществом Несмотря на фактическое бездействие государства, украинские промышленники демонстрируют высокую экологическую ответственность перед обществом. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



"Так, группа компаний "Метинвест" в 2020 году инвестировала в экологические проекты Кривого Рога более 8 млрд грн, это на 4 млрд грн больше, чем в 2019 году. Аналогичные инвестиции группы в экологию Мариуполя за последние 9 лет составили 15,3 млрд грн. Несмотря на непростое время для украинской экономики, "Метинвест" планирует наращивать экологические инвестиции. В планах группы компаний до 2025 года вложить в них более 670 млрд долл", - сказал он.



При этом нардеп напомнил, что согласно планам ЕС, в 2001-2027 гг в регионы с наибольшими показателями выбросов СО2 будет инвестировано более 100 млрд евро для внедрения экотехнологий. В целом на экологические проекты в рамках достижения целей European Green Deal европейцы намерены потратить 1 трлн евро.



М.Магомедов также обратил внимание на то, что в Европейском Союзе затраты на экологию и декарбонизацию - это не безусловное, а пропорциональное обязательство перед промышленниками. "Речь идет о последовательной политике и инвестиционной стратегии. В Украине декарбонизацию внедряют путем системы санкций, штрафов и условий, которые государство ставит перед компаниями. Наглядный пример - законопроект № 4167 по выбросам СО2, который содержит просто драконовские требования к бизнесу", - подчеркнул политик.



М.Магомедов также выразил уверенность, что украинская практика, когда промышленность самостоятельно решает задачи экомодернизации, не может оставаться нормой. "Государство должно активно включиться и помочь нашим промышленникам совершить «зеленый переход». Начать можно с простых, но необходимых бизнесу вещей. Например, разрешить промпредприятиям направлять 70% начисленного эконалога на цели экотрансформации. Соответствующий законопроект ждет голосования в парламенте. Нужно только проявить политическую волю и помочь украинским промышленникам сохранить свои конкурентные позиции в уже недалеком будущем", - резюмировал он.



МинПром



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