Несмотря на фактическое бездействие государства, украинские промышленники демонстрируют высокую экологическую ответственность перед обществом. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.
"Так, группа компаний "Метинвест" в 2020 году инвестировала в экологические проекты Кривого Рога более 8 млрд грн, это на 4 млрд грн больше, чем в 2019 году. Аналогичные инвестиции группы в экологию Мариуполя за последние 9 лет составили 15,3 млрд грн. Несмотря на непростое время для украинской экономики, "Метинвест" планирует наращивать экологические инвестиции. В планах группы компаний до 2025 года вложить в них более 670 млрд долл", - сказал он.
При этом нардеп напомнил, что согласно планам ЕС, в 2001-2027 гг в регионы с наибольшими показателями выбросов СО2 будет инвестировано более 100 млрд евро для внедрения экотехнологий. В целом на экологические проекты в рамках достижения целей European Green Deal европейцы намерены потратить 1 трлн евро.
М.Магомедов также обратил внимание на то, что в Европейском Союзе затраты на экологию и декарбонизацию - это не безусловное, а пропорциональное обязательство перед промышленниками. "Речь идет о последовательной политике и инвестиционной стратегии. В Украине декарбонизацию внедряют путем системы санкций, штрафов и условий, которые государство ставит перед компаниями. Наглядный пример - законопроект № 4167 по выбросам СО2, который содержит просто драконовские требования к бизнесу", - подчеркнул политик.
М.Магомедов также выразил уверенность, что украинская практика, когда промышленность самостоятельно решает задачи экомодернизации, не может оставаться нормой. "Государство должно активно включиться и помочь нашим промышленникам совершить «зеленый переход». Начать можно с простых, но необходимых бизнесу вещей. Например, разрешить промпредприятиям направлять 70% начисленного эконалога на цели экотрансформации. Соответствующий законопроект ждет голосования в парламенте. Нужно только проявить политическую волю и помочь украинским промышленникам сохранить свои конкурентные позиции в уже недалеком будущем", - резюмировал он.