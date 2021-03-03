Цены на стальную арматуру в Китае достигли максимума за 10 лет Фьючерсы на китайскую стальную арматуру в среду выросли более чем на 5% до самого высокого уровня за десять последних лет, чему способствовали опасения по поводу сокращения производства, поскольку Пекин планирует предпринять дополнительные шаги для защиты окружающей среды.



Помимо обещания отраслевого министерства сократить производство стали в этом году, предупреждения о сильном загрязнении, выпущенные в провинции Хэбэй, и предстоящее ежегодное заседание парламента также повлияют на производство стальной продукции в краткосрочной перспективе.



Ведущие производители стали в городе Таншань недавно рассказали о планах закрыть семь доменных печей до 10 марта, что, вероятно, может снизить производство чугуна на 5 000 тонн в день.



Контракт на арматуру с поставкой в ​​мае, наиболее активно торгуемый на Шанхайской фьючерсной бирже, по состоянию на 03:30 по Гринвичу вырос на 5,0% до 4894 юаней (примерно 757,13 долларов США) за тонну после роста на 5,6% до самого высокого уровня с августа 2011 года в начале сессии.



Фьючерсы на горячекатаный рулон, используемый в автомобилях и бытовой технике, подскочили на 4,3% и достигли рекордного уровня в 5067 юаней.



Подорожало и сталеплавильное сырье. Контрольные фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже выросли на 2,9%, до 1166 юаней за тонну.



Коксующийся уголь в Даляне подорожал на 6,0%, до 1522 юаня за тонну, а кокс - на 2,1%, до 2552 юаня за тонну.



МинПром



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