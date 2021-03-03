Из-за финансовых проблем Гупты в Британии могут потерять работу тысячи сталеваров Источники в профсоюзе сталелитейных компаний Community сообщили BBC, что они очень обеспокоены потенциальным риском потери тысяч рабочих мест в сталелитейной и инженерной отрасли в Великобритании. Их опасения связаны с возникновением финансовых проблем у владельца заводов в Ротерхэме, Стоксбридже, Ньюпорте и Хартлпуле.



Получившая название "спаситель стали", Liberty Group Санджива Гупты за последние годы скупила почти все находящиеся в затруднительном положении металлургические предприятия Великобритании.



Одним из основных источников финансирования металлургической империи Санджива Гупты является группа под названием Greensill Capital, управляемая бывшим инвестиционным банкиром Лесом Гринсиллом, связанного с бывшем премьер-министром страны Дэвидом Кэмероном.



Связь Greensill Capital с Liberty Group побудила швейцарский инвестиционный банк Credit Suisse заморозить снятие средств на сумму до 10 миллиардов фунтов стерлингов, хранящихся в качестве обеспечения.



Источники, близкие к ситуации, сообщили BBC, что Greensill Capital испытывает серьезные финансовые проблемы и что "не будет ошибкой предположить, что он, скорее всего, попадет под внешнее администрирование".



Источники добавили, что существует прямая связь между финансовыми трудностями г-на Гупты и рисками для тысяч промышленных рабочих мест в Великобритании.



Представитель профсоюза сталелитейных компаний Community сказал: "Нет сомнений в том, что эти отчеты касаются, и от имени наших членов мы требуем от компании ответов. Liberty Steel UK является важным стратегическим бизнесом, и мы готовы работать с компанией и правительством для обеспечения безопасности бизнеса и защиты рабочих мест".



GFG Alliance - это совокупность глобальных предприятий и инвестиций, принадлежащих Сандживу Гупте и его семье.



"GFG Alliance имеет адекватное финансирование для своих текущих потребностей, и его планы рефинансирования по расширению своей капитальной базы и получению более долгосрочного финансирования успешно продвигаются. Наше глобальное стремление к повышению эффективности означает, что наши основные направления деятельности стабильны. Мы извлекаем выгоду из восстановления рынков стали и алюминия, что означает, что большинство наших предприятий работают почти на полную мощность для удовлетворения высокого спроса и генерируют положительные денежные потоки", - прокомментировал сообщение BBC представитель GFG Alliance.



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