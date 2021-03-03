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Глобальные выбросы углекислого газа в энергетике рекордно снизились

03.03.21 12:51 , enkorr
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Глобальные выбросы углекислого газа в энергетике снизились в 2020 г. на 5,8%, что является рекордом со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), передает angi.

"Пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис оказали влияние почти на все аспекты производства, поставок и потребления энергии во всем мире, — отмечается в документе. — Поскольку основной спрос энергию упал почти на 4% в 2020 г., глобальные выбросы CO2, связанные с энергетикой, сократились на 5,8%, согласно последним статистическим данным, что является самым большим ежегодным процентным снижением со времен Второй мировой войны".

Как подчеркнули в агентстве, в абсолютном выражении снижение выбросов углекислого газа составило 2 млрд т, что соответствует совокупному объему выбросов Европейского Союза и не имеет прецедента в истории.

В МЭА напомнили, что в 2020 г. значительное сокращение пришлось на ископаемые виды топлива, особенно на нефть и уголь. На снижение спроса на топливо сильное влияние оказало сокращение использования автомобильного и воздушного транспорта. Как указали специалисты, теплая погода стала основным фактором снижения выбросов углекислого газа в январе 2020 г.. «Потребности в отоплении в крупных странах, таких как США, Германия, Великобритания и Россия, были на 15–20% ниже, чем в январе 2019 г.», — подчеркнули в агентстве.

"Воздействие пандемии стало ощущаться в конце февраля, — продолжили в МЭА. — К апрелю глобальные выбросы СО2 показали самое большое месячное падение, когда большинство стран с развитой экономикой столкнулись с различными формами ограничений на передвижение и поездки». Однако, добавили в организации, "поскольку первая волна пандемии была взята под контроль, а экономическая активность возросла к середине года, выбросы увеличились… Они продолжали восстанавливаться до конца года, и в декабре 2020 г. глобальные выбросы были на 2% выше, чем в том же месяце годом ранее", — говорится в отчете.

МинПром

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