В США отложили санкции по Северному потоку-2 до мая

|
|
|
|
|
|
|
|
|
США продолжают поиск целей для санкций за "Северный поток-2". Они могут объявить о новых мерах в мае. Об этом заявил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге.
Администрация США продолжает отслеживать, против кого следует ввести санкции за участие в проекте.
"Мы продолжаем оценку организаций, имеющих отношение к "Северному потоку-2", - сказал он.
Н.Прайс пояснил, что американская администрация каждые 90 дней должна предоставлять Конгрессу данные о своей работе в данном направлении.
"Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом", - заявил он.
Ранее сообщалось, что Германия изучает четыре варианта развития событий по завершению строительства газопровода "Северный поток-2".
Также сообщалось, что в государственном департаменте США отрицают ведение переговоров с Германией по газопроводу "Северный поток-2".
До этого в США заявили, что изучают возможность введения новых санкций против "Северного потока-2".
Отметим, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюз не блокируя "Северный поток-2" фактически "финансирует тирана".
МинПром
...
...
Facebook
Google+
Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram
, читайте нас в Facebook
и Twitter
, чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.
Комментарии
...
Новости партнеров