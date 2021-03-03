Производство глинозема в мире начало восстанавливаться По предварительным данным International Aluminium Institute (IAI), в январе 2021 г. в мире было произведено 11,687 млн т металлургического глинозема. Это на 1,0% меньше, чем в декабре, но на 3,2% превышает уровень января 2020 г.



Как отмечает IAI, порядка 53% мирового производства глинозема приходится на Китай. В январе его объем оценивается приблизительно в 6,2 млн т. Это примерно соответствует декабрьскому показателю, но на 3,9% больше, чем год назад.



Вторым по величине регионом по выпуску глинозема является Океания. Там в январе было произведено 1,811 млн т глинозема, что на 2% уступает декабрю, но на 1,4% превышает показатель аналогичного месяца годичной давности.



Похожие результаты показали производители глинозема в странах Южной Америки, а также Африки и Азии без Китая. Объем выпуска данной продукции в каждом из этих регионов составил, по данным IAI, немногим более 1,05 млн т в месяц. По сравнению с декабрем они немного снизили выпуск, но нарастили его по сравнению с январем 2020 г.



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