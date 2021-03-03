Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Турция сократила торговлю стальной продукцией

03.03.21 11:33 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Как сообщает Турецкая ассоциация производителей стали (TCUD), в январе 2021 г. объемы экспорта и импорта стальной продукции сократились по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Так, в январе турецкие компании отправили за рубеж около 1,3 млн т стали, что на 15,5% меньше, чем в том же месяце в 2020 г., тогда как импорт уменьшился на 14,3% до менее 1,2 млн т.

Однако если экспортные поступления турецких металлургов в январе снизились на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 749 млн долл., то затраты на импорт выросли на 12,2%, до 872 млн долл. Это объясняется тем, что значительная часть турецкого экспорта стали приходится на сортовой прокат, то импорт, в основном, представлен листовой продукцией, подорожавшей в большей степени по сравнению с началом 2020 г.

Объем выплавки стали в Турции, по данным TCUD, составил около 3,4 млн т, что на 12,7% больше, чем годом ранее. В 2020 г. турецкие металлурги нарастили производство стали на 6%, до 35,8 млн т.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:34
ДТЭК Энерго получил подтверждение рейтинга Fitch
12:14
В США отложили санкции по Северному потоку-2 до мая
11:54
Украинские промышленники демонстрируют высокую экологическую ответственность перед обществом
11:52
Производство глинозема в мире начало восстанавливаться
11:12
Во Вьетнаме хотят нарастить производство г/к проката на 5 млн т
10:54
На заводе турецкой Colakoglu Metalurji установлен крупнейший в мире вакууматор
10:41
ОПЕК+ задумался о увеличении нефтедобычи в апреле на 1,5 млн б/с
10:19
МВФ заявил, что Европа может потерять 15 млн рабочих мест
10:02
Очередной топ-менеджер покидает Rio Tinto в рамках пещерного скандала
09:54
Nippon Steel намерена инвестировать в зеленую металлургию в рамках сокращения выбросов СО2
09:01
С 1 марта Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу
08:52
Объем выполненных стройработ в январе снизился на 11%
08:38
Порядок списания грузовых вагонов нужно доработать - ЕВА
08:04
Профсоюз АМКР потребовал от Миттала повышения зарплаты
02.03.21
17:53
Крупным инвесторам в Украине разрешили не платить налоги
17:35
Предприятия Украины нарастили выручку от экспорта черных металлов
17:15
Украина нарастила закупки сжиженного газа
16:53
Украина добыла минимум газа за 5 лет
16:41
ОАЭ хотят разрабатывать недра Украины
16:32
За первые два месяца 2021 года металлурги сократили выплавку на 1,1%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!