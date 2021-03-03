Турция сократила торговлю стальной продукцией Как сообщает Турецкая ассоциация производителей стали (TCUD), в январе 2021 г. объемы экспорта и импорта стальной продукции сократились по сравнению с тем же периодом прошлого года.



Так, в январе турецкие компании отправили за рубеж около 1,3 млн т стали, что на 15,5% меньше, чем в том же месяце в 2020 г., тогда как импорт уменьшился на 14,3% до менее 1,2 млн т.



Однако если экспортные поступления турецких металлургов в январе снизились на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 749 млн долл., то затраты на импорт выросли на 12,2%, до 872 млн долл. Это объясняется тем, что значительная часть турецкого экспорта стали приходится на сортовой прокат, то импорт, в основном, представлен листовой продукцией, подорожавшей в большей степени по сравнению с началом 2020 г.



Объем выплавки стали в Турции, по данным TCUD, составил около 3,4 млн т, что на 12,7% больше, чем годом ранее. В 2020 г. турецкие металлурги нарастили производство стали на 6%, до 35,8 млн т.



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