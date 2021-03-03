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Во Вьетнаме хотят нарастить производство г/к проката на 5 млн т

03.03.21 11:12 , Металлоснабжение и сбыт
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Вьетнамская компания Hoa Phat Group, в начале 2021 г. успешно достроившая металлургический комбинат Dung Quat в центральной части страны, заявила, что в начале 2022 г. планирует приступить к строительству второй очереди предприятия.

В рамках проекта Hoa Phat Dung Quat 2 компания собирается увеличить мощности комбината на 5 млн т в год, фокусируясь на наращивание выпуска горячекатаного проката. Компания оценивает емкость национального рынка данной продукции в 2020 г. в 12 млн т, из которых около 60% было покрыто за счет импорта.

В прошлом году на комбинате Dung Quat было произведено 700 тыс. т горячекатаного проката, а 20 февраля новый стан горячей прокатки, введенный в строй в мае 2020 г. выдал миллионную тонну данной продукции. В 2021 г. компания планирует довести производство горячекатаного проката до 2,7 млн т.

Кроме того, в 2020 г. на заводах Hoa Phat было произведено 3,4 млн т сортового проката и 1,7 млн т товарной заготовки. Из них около половины выпуска пришлось на комбинат Dung Quat. При этом компания экспортировала все 1,7 млн т полуфабрикатов и 540 тыс. т готовой стальной продукции.

МинПром

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