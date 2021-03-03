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На заводе турецкой Colakoglu Metalurji установлен крупнейший в мире вакууматор

03.03.21 10:54 , Металлоснабжение и сбыт
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Зарегистрированная в Лондоне компания Primetals Technologies, контролируемая японской Mitsubishi Heavy Industries, сообщила об успешном вводе в эксплуатацию крупнейшего в мире вакууматора с массой плавки 295 тонн.

Агрегат установлен на заводе турецкой металлургической компании Colakoglu Metalurji. Как сообщает Primetals, вакууматор VOD (установка обезуглероживания стали кислородом в вакууме), был модернизирован на основе существующего вакууматора VD (вакуумная дегазация).

Цель проекта модернизации заключалась в обеспечении производства специальных сталей, включая особонизкоуглеродистую или нержавеющую. Это поможет Colakoglu расширить сортамент продукции и выйти на новые рынки. Сразу после запуска, впервые в Турции, на новом вакууматоре VOD были получены марки нержавеющей стали 304 и 304L.

Primetals Technologies отвечала за инжиниринг и поставку всего основного оборудования для нового вакууматора VOD. К нему относились, например, клапанные стенды, кислородная фурма, а также фильтры и система очистки фильтров, установленные перед вакуумными насосами.

В проект также вошла модернизация существующей системы автоматизации. Для обеспечения надлежащей работы вакууматора VOD была модернизирована система автоматизации Уровня 2, включая технологические модели.

МинПром

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