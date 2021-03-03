ОПЕК+ задумался о увеличении нефтедобычи в апреле на 1,5 млн б/с Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник обсудил вариант увеличения добычи нефти в апреле на 1,5 млн баррелей в сутки с учетом того, что Саудовская Аравия с апреля прекращает свои добровольные ограничения на 1 млн б/с, а страны ОПЕК+ увеличивают добычу на 0,5 млн б/с, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ходом обсуждения.



По словам источников, участники техкомитета пришли к выводу, что рынок достаточно сбалансирован, чтобы принять эти дополнительные объемы.



В то же время один из источников отметил, что в итоговой рекомендации для министерского комитета ОПЕК+ нет явного указания на то, что можно увеличить нефтедобычу на 0,5 млн б/с в апреле, но этот вариант будет обсуждаться министрами как базовый.



Участники также затрагивали вопрос и дальнейшего увеличения добычи нефти на 0,5 млн б/с в мае и на такой же объем в июне, поскольку страны ОПЕК+ с января отказались от повышения добычи на 2 млн б/с сразу, а в феврале-марте еще взяли паузу для постепенного повышения (за исключением России и Казахстана). Не исключено, что этот вариант также будет рассмотрен на министерском мониторинговом комитете (JMMC) или заседании всех министров стран ОПЕК+, но пока речь идет в основном об апрельских квотах.



Один из источников отметил, что прозвучали и предложения не увеличивать добычу со стороны Саудовской Аравии, но обозначил их как "неявные".



Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в середине февраля говорил, что, несмотря на восстановление рынка, ОПЕК+ стоит быть очень осторожными, неопределенность еще слишком высока. Аналогичную позицию высказал и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе заседания техкомитета.



JMMC назначен на 3 марта, все министры соберутся 4 марта.



Источники сообщили также, что техкомитет ОПЕК+ подсчитал, что в январе сделка ОПЕК+ исполнялась на 103%, при этом страны ОПЕК исполнили ее на 108%, не-ОПЕК - на 95%.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



