Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

МВФ заявил, что Европа может потерять 15 млн рабочих мест

03.03.21 10:19 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Европейским странам необходимо помочь бизнесу, иначе они могут столкнуться с волной банкротств и потерять в общей сложности порядка 15 млн рабочих мест, предупреждают эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

Крупные вливания государств Европы в экономику в период пандемии COVID-19 помогли сохранить 30 млн рабочих мест, однако число банкротств выросло, особенно среди небольших компаний, отмечают в МВФ.

По оценкам экспертов фонда, для того, чтобы европейский бизнес оказался вне опасности, потребуется государственная и частная помощь в общей сумме от 2% до 3% ВВП государств.

"Более здоровые компании не допустят возврата "порочного круга" между проблемами реальной экономики и финансового сектора, - отмечает директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер. - Что еще важнее - более здоровые компании создадут больше рабочих мест".

Чтобы избежать подводных камней, например, траты денег на спасение нежизнеспособных компаний или поддержку плохо управляемого бизнеса, необходимо привлекать банки, отмечают в МВФ.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:12
Во Вьетнаме хотят нарастить производство г/к проката на 5 млн т
10:54
На заводе турецкой Colakoglu Metalurji установлен крупнейший в мире вакууматор
10:41
ОПЕК+ задумался о увеличении нефтедобычи в апреле на 1,5 млн б/с
10:02
Очередной топ-менеджер покидает Rio Tinto в рамках пещерного скандала
09:54
Nippon Steel намерена инвестировать в зеленую металлургию в рамках сокращения выбросов СО2
09:01
С 1 марта Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу
08:52
Объем выполненных стройработ в январе снизился на 11%
08:38
Порядок списания грузовых вагонов нужно доработать - ЕВА
08:04
Профсоюз АМКР потребовал от Миттала повышения зарплаты
02.03.21
17:53
Крупным инвесторам в Украине разрешили не платить налоги
17:35
Предприятия Украины нарастили выручку от экспорта черных металлов
17:15
Украина нарастила закупки сжиженного газа
16:53
Украина добыла минимум газа за 5 лет
16:41
ОАЭ хотят разрабатывать недра Украины
16:32
За первые два месяца 2021 года металлурги сократили выплавку на 1,1%
16:13
Главный город-сталевар КНР должен снизить выбросы в атмосферу на 40%
15:53
Объемы парниковых газов превзошли показатели до пандемии – экологи
15:34
Газпром готов поставлять потребителям углеродно-нейтральный, зеленый СПГ
15:19
Загорский трубный завод решил освоить производство OCTG
15:13
Через 10 лет Volvo будет выпускать только электромобили
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!