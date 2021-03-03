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Очередной топ-менеджер покидает Rio Tinto в рамках пещерного скандала

03.03.21 10:02 , Интерфакс-Украина
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Председатель совета директоров Rio Tinto Саймон Томпсон не будет переизбираться на этот пост в 2022 году, сообщила компания в среду.

Независимые директора Сэм Лэйдлоу и Саймон МакКеон совместно возглавят поиск преемника, сообщается в пресс-релизе компании.

Ранее из-за скандала вокруг разрушения древних пещер в Австралии Rio Tinto уже покинул Жан-Себастьян Жак, возглавлявший компанию с 2016 года. Кроме того, со своих постов были сняты глава железорудного подразделения компании Крис Солсбери и руководитель группы корпоративных отношений Симон Нивен.

Новым главным исполнительным директором Rio Tinto с 1 января 2021 года стал финансовый директор компании Якоб Стаусхольм.

Rio Tinto подверглась масштабной критике из-за разрушения двух пещер в ущелье Джуукан в важном для добычи железной руды регионе Пилбара (Западная Австралия), которые представляли ценность для коренного населения.

При этом компания отмечала, что по итогам расследования она не обнаружила ответственных за разрушение пещер. Ни один из руководителей не знал о важности скальных укрытий в Джуукане для местных племен.

МинПром

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