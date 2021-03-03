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Nippon Steel намерена инвестировать в зеленую металлургию в рамках сокращения выбросов СО2

03.03.21 09:54
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Крупнейшая японская металлургическая компания Nippon Steel в среднесрочной перспективе планирует предпринять меры по декарбонизации производства, в рамках которых намерена инвестировать в строительство крупных электродуговых печей, работающих на металлоломе.

Об этом заявил исполнительный вице-президент Nippon Steel Кацухиро Миямото (Katsuhiro Miyamoto), передает информагентство Bloomberg.

Декарбонизация металлургического производства Nippon Steel и переход на "зеленые" технологии отвечают задекларированным целям японского правительства к 2050 году обеспечить нулевой уровень выбросов парниковых газов в атмосферу, отметил вице-президент компании.

"Когда правительство представит свою политику, мы внесем меры по декарбонизации в наш бизнес-план. Сначала нам нужно направить наши ресурсы на R&D", - отметил К.Миямото.

Электродуговая выплавка стали является климатически нейтральной технологией в отличие от конвертерного производства, которое производит выбросы в объеме около 2 тонн СО2 на 1 тонну стали. В то же время парниковые выбросы на электрометаллургических предприятиях находятся в пределах 250-500 кг на 1 тонну стали.

Напомним, что в Китае начали готовить программу перехода на зеленую металлургию с финансовыми стимулами, а металлурги Великобритании призвали власти страны разработать пакет мер, стимулирующих металлургические предприятия переходить на безуглеродные технологии производства – электрометаллургию и водород.

В Евросоюзе инвестиционный план по «зеленому переходу» европейской промышленности составляет 1 трлн. евро в течение 2021-2030 года в виде льготных кредитов и субсидий. Более того, Еврокомиссия собирается направить около 300 млрд. евро из Фонда по борьбе с экономическими последствиями влияния коронавируса именно на экомодернизацию промпредприятий.

В Украине единственным стимулом для декарбонизации сталелитейной промышленности является норма о зеленой металлургии, согласно которой предприятия, снизившие выбросы СО2 до европейского целевого уровня, смогут претендовать на небольшое снижение тарифа на электроэнергию.

Однако она существует лишь в теории. Спустя полгода после принятия соответствующего закона стимул так и не заработал из-за неспособности Кабинета министров разработать необходимые нормативные акты.

МинПром

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