С 1 марта Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу Украина с 1 марта возобновила экспорт электроэнергии из "острова Бурштынской ТЭС" в европейскую энергосистему ENTSO-E.



Об этом свидетельствуют данные на платформе ENTSO-E и оперативные данные ЧАО "НЭК "Укрэнерго", передает Интерфакс-Украина.



Согласно информации оператора энергосетей Украины, по состоянию на 18:45 вторника суммарный объем экспорта электроэнергии составляет 789 МВт, в том числе в Венгрию – на уровне 486 МВт, Польшу – 210 МВт, Румынию – 93 МВт.



При этом импортные поставки электроэнергии в Украину осуществлялись в общем объеме 410 МВт, в том числе из Словакии – на уровне 188 МВт, Венгрии – 160 МВт, Румынии – 62 МВт.



Также сохранялся импорт электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины (ОЭС) из Беларуси на уровне 100 МВт.



По информации участников рынка, возобновление экспорта электроэнергии в Европу стало возможным после снижения электропотребления в Украине в результате потепления, а также увеличения нагрузки на АЭС, которые сейчас работают в количестве 12 энергоблоков из 15.



Как сообщалось, Украина в январе 2021 года снизила экспорт электроэнергии в 13,4 раза (на 645,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 51,9 млн кВт-ч. В частности, поставки с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии сократились в 9,7 раза (на 448,9 млн кВт-ч) – до 51,9 млн кВт-ч. В феврале на фоне резкого похолодания импорт экспорт превышал экспорт.



Напомним, Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% или на 1,72 млрд кВт-ч по сравнению с 2019 годом – до 4,75 млрд кВт-ч.



В денежном выражении экспорт электроэнергии из Украины в 2020 году снизился на 25,9% (на $97,94 млн) по сравнению с 2019 годом – до $280,83 млн.



МинПром

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