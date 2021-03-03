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Объем выполненных стройработ в январе снизился на 11%

03.03.21 08:52
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Объем выполненных строительных работ в Украине в январе 2021 года сократился на 11,2% по сравнению с январем 2020 года, тогда как в декабре 2020 года к декабрю годом ранее – вырос на 9,9%.

Как сообщила Государственная служба статистики, в целом в январе объем выполненных стройработ составил 7,2 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

По данным статведомства, в январе объем выполненных стройработ сократился на 80,3% по сравнению с предыдущим месяцем (согласно сезонно скорректированным данным – на 14,6%), тогда как по сравнению с ноябрем 2020 года этот показатель сократился на 1,2%.

Госстат сообщил, что в январе 2021 к январю 2020 года рост объема стройработ наблюдался только в сегменте строительства инженерных сооружений – показатель составил 44,8%. При этом в жилом строительстве падение объемов стройработ составило 9,1%, в нежилом – 6%.

Доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 43,1%, ремонта – 27,6%, реконструкции и технического переоснащения – 29,3%.

Рост объема строительных работ в январе 2021 по сравнению с январем 2020 года зафиксирован в Сумской (на 0,2%, до 88,7 млн грн) и Хмельницкой (на 128,1%, до 285,8 млн грн) областях.

В остальных регионах Украины наблюдалось снижение объемов стройработ, в частности, в Закарпатской области (на 59,4%, до 22,8 млн грн), Винницкой (на 55,6%, до 96,8 млн грн) и Луганской (на 48,5%, до 12 млн грн). В Киеве показатель снизился на 18,2% – 1,8 млрд грн

Статданные приведены без учета временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, объем выполненных строительных работ в Украине в 2020 году увеличился на 4% по сравнению с 2019 годом.

МинПром

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