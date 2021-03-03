Профсоюз АМКР потребовал от Миттала повышения зарплаты Комитет первичной организации профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ПО ПМГУ) ПАО "Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) вновь потребовал от администрации предприятия увеличения заработной платы своим сотрудникам и персоналу дочерних предприятий.



Как сообщается в открытом обращении профкома к владельцу ArcelorMittal Лакшми Митталу, гендиректору компании Адитьи Митталу и гендиректору АМКР Мауро Лонгобардо, направленном агентству "Интерфакс-Украина" во вторник вечером, 2 марта состоялось заседание профкома ПО ПМГУ АМКР с участием и.о. гендиректора, финансового директора - главного бухгалтера Сергея Пличко, директора департамента по персоналу АМКР Юлии Чермазович и сотрудников этого департамента, на котором был рассмотрен вопрос повышения зарплаты работникам предприятия.



По информации профсоюзного еженедельника "Вместе-Профинфо" первичной организации профсоюза (ППО ПМГУ) АМКР, во время заседания, которое длилось более двух часов, администрация предприятия и профком огласили свои позиции по данному вопросу.



"Поскольку администрацией предприятия не были предложены конкретные проценты повышения зарплаты всем работникам АМКР, ООО "Стил Сервис" и ООО "Литейно-механический завод", профсоюзным комитетом было принято решение направить открытое обращение в адрес владельца компании ArcelorMittal Лакшми Миттала, гендиректора группы ArcelorMittal Адитьи Миттала и гендиректора АМКР Мауро Лонгобарди", - констатируется в пояснении профсоюзного еженедельника.



В самом обращении отмечается, что согласно колдоговору, пересмотр в сторону увеличения уровня зарплаты на предприятии осуществляется ежегодно индивидуально по результатам работы за год в пределах фонда, с учетом финансово-экономических и производственных показателей работы предприятия, в соответствии с договоренностями и по согласованию с профкомом. Последнее повышение зарплат на АМКР было с 1 мая 2019г.



В заявлении уточняется, что профком неоднократно обращался к гендиректору АМКР по вопросу повышения зарплаты, с октября 2020г были проведены ряд встреч с администрацией предприятия по данному вопросу.



"19 января 2021 года на встрече с гендиректором Мауро Лонгобарди мы достигли предварительной договоренности о повышении зарплат работникам дифференцированно. Однако до настоящего момента вопрос повышения зарплаты всем работникам менеджментом предприятия не решен и с ПО ПМГУ не согласован", - констатируется в письме.



В результате затягивание процесса повышения зарплаты привело к росту социального напряжения в коллективе. При этом по мнению профкома, рост производства и объемов реализации, в IV кв-2020, получение прибыли в прошлом году и значительный скачок цен на металлопродукцию и ЖРС на мировых рынках является основанием для повышения зарплат.



Вместе с тем, согласно обращению, менеджмент АМКР предложил повышение зарплат только для части работников. В свою очередь профком выступает за повышение зарплаты всем работникам АМКР, а также ООО "Стил Сервис" и ООО "Литейно-механический завод", уравняв уровень оплаты труда с зарплатой аналогичных профессий на других предприятиях отрасли.



С учетом этого, профком потребовал в срок до 19 марта 2021 года решить вопрос увеличения фонда оплаты труда на 2021 год и согласовать с профсоюзной организацией процент повышения зарплаты всем работникам.



"В случае затягивания менеджментом предприятия переговорного процесса и нерешение вопроса повышения зарплаты всем работникам в указанный период, профкомом ПО ПМГУ АМКР, на основании ст. 39 Конституции Украины, будет принято решение о проведении мирных акций протеста с привлечением представителей органов государственной власти и СМИ, о чем будет сообщено в соответствии с требованиями действующего законодательства", - резюмируется в обращении профкома, подписанном ее главой Натальей Маринюк.



Как сообщалось, на конференции трудового коллектива 27 марта 2018 года были утверждены требования, в частности, о повышении зарплаты до EUR1 тыс. После этого уполномоченный представительский орган наемных работников АМКР вступил в коллективный трудовой спор с администрацией. После того, администрация несколько раз повысила зарплату работникам, а также сменился гендиректор, ситуация на АМКР нормализовалась.



"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.



ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".



Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".



По данным предприятия, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,128% его акций.



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